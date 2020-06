Salvini e Altieri a Foggia: «Centrodestra compatto, settembre arriva presto»

«Come Lega ci opporremo ovunque e comunque. Abbiamo fatto le barricate in Senato e le faremo nelle piazze. Il 4 e il 5 luglio saremo con i nostri gazebo nelle piazze di tutta Italia per presentare tre proposte: lo stop alle cartelle di Equitalia, stop alla sanatoria del clandestini e stop al rientro, dalla finestra, dei vitalizi per gli ex parlamentari che grazie anche alle battaglie della Lega eravamo riusciti ad eliminare». Lo ha detto a Foggia il leader della Lega Matteo Salvini.

«Sono onestamente molto preoccupato perché i dati delle ultime settimane danno 200 sbarchi al giorno, e quindi rischia di tornare una bomba sociale anche in Puglia». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando di immigrazione e dei due ghetti presenti nel Foggiano.

«Il problema è che - ha aggiunto - se gli sbarchi triplicano, come sta accadendo, i ghetti ritornano. Io voglio tornare a Borgo Mezzanone e non solo, garantendo i diritti ai migranti regolari che sono una minima parte di quelli che sbarcano. Per tutti gli altri non c'è futuro in questo Paese. Quelli che già ci sono ed hanno un contratto di lavoro e hanno i diritti e i doveri di tutti gli altri. Quelli che sono irregolarmente presenti, per quel che mi riguarda vanno allontanati. Siamo contro - ha concluso il leader della Lega - la sanatoria proposta dalla Ministra Bellanova perché riguarda anche tutti quelli che non hanno un lavoro e non aiuta l’agricoltura»

«Non temo alcuna competizione interna nel centrodestra. La competizione fa solo bene. La Lega è e rimarrà il primo partito sia in Italia che in Puglia, e poi dal 21 settembre ci sarà tanto da lavorare». È il commento del leader della Lega, Matteo Salvini, a Foggia, nella sua ultima tappa pugliese per sostenere il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Raffaele Fitto.

«Il mio avversario - ha aggiunto - è Emiliano, non ho avversari in squadra, in squadra ho solo amici. I miei avversari sono i Vendola, gli Emiliano, i D’Alema, quelli che hanno chiacchierato tanto e hanno combinato poco».

(video e foto Maizzi)