Lucera, GdF sequestra discarica di 5mila mq: una denuncia

La Guardia di Finanza di Foggia ha sequestrato a Lucera (Fg) un deposito di rifiuti speciali di circa 5mila mq, e ne ha denunciato il titolare. I finanzieri hanno trovato l'area in cui erano stati abbandonati scarti di lavorazioni edili e del manto stradale: la zona era circondata da vegetazione e campi coltivati che ne ostacolavano l’individuazione. Tutto è stato sequestrato e il titolare denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.