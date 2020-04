San Marco in Lamis,100 persone davanti a chiesa per messa Venerdì Santo: Procura apre inchiesta

Un assembramento in piena pandemia davanti alla chiesa dell'Addolorata, nella messa del Venerdì Santo. È accaduto ieri sera a San Marco in Lamis, nel Foggiano. Cento persone circa si sono riunite davanti alla chiesa: avevano le mascherine, pare siano state rispettate le distanze di sicurezza, ma come riportato (e ribadito) dal decreto, sono vietate manifestazioni pubbliche e assembramenti, e bisogna uscire solo per necessità. È emerso che il sindaco Merla si sia reso conto della situazione e si sia assunto la responsabilità di non aver interrotto il momento di preghiera. San Marco in Lamis, va ricordato, è inoltre il paese del primo focolaio da Coronavirus, la 'Codogno pugliese', il paese in cui oltre dieci persone si contagiarono a un funerale. Resta comunque la gravità dell'accaduto, con la speranza che non ci siano ripercussioni sul numero dei contagi nella zona, e soprattutto viene ancora una volta constatata la difficoltà nel seguire poche semplici regole che potrebbero servire a tutto il Paese per uscire al più presto dalla situazione di lockdown. La Procura di Foggia ha aperto una inchiesta su San Marco in Lamis. Le forze dell’ordine acquisiranno i video.

Ecco il messaggio inviato questa notte dal sindaco:

«In merito a quanto successo stasera nella mia città mi assumo la colpa di non aver avuto il coraggio di dire a don Matteo di interrompere il momento di preghiera. Non me la sono sentita, ma mi rendo conto, col senno di poi, di aver sbagliato. Ma avrei voluto interromperlo. Questa è la mia colpa e me la prendo. Scusate tutti»

LE SCUSE - «E' stato complicato, avrei dovuto interrompere quel momento di preghiera. Lo so, ho commesso un errore». Così il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, parla dell’assembramento del Venerdì Santo sul sagrato, precisando di aver «accettato l’invito a partecipare alle celebrazioni religiose di don Matteo Ferro specificando che non dovessero prender parte i fedeli - sottolinea -. Poi, quando abbiamo iniziato a pregare, le persone che abitavano in zona sono scese in strada. Lo hanno fatto in maniera composta, anche rispettando, in un certo qual modo le distanze di sicurezza. A quel punto avrei dovuto interrompere il rito religioso ma non l’ho fatto, e mi assumo le responsabilità.

Già nella serata di ieri - ammette il sindaco - sono stato contattato dal prefetto di Foggia, Raffaele Grassi e dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ai quali ho spiegato le mie ragioni».