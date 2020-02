S.Marco in Lamis, droga e una pistola in un casolare: una denuncia

I carabinieri di San Marco in Lamis (Fg) nei giorni scorsi hanno setacciato campagne e casolari nel comune, e in contrada Sambuchello, nelle adiacenze di un'abitazione, hanno trovato una pistola semiautomatica perfettamente funzionante e nascosta, con relative munizioni. Poco distante c'era anche una busta in cellophane con 330 grammi di marijuana. Tutto è stato sequestrato e un 50enne, proprietario della casa rurale, è stato anche denunciato per furto di energia elettrica, che aveva rubato manipolando il contatore, da 5 anni, causando un danno di 7200 euro.