Operazione antimafia a Vieste: rientra in Italia dalle Canarie uno degli affiliati più «attivi» del clan

Nell'ambito dell'operazione antimafia del mese scorso denominata Neve di Marzo, dei carabinieri di Foggia, il 33enne Danilo Pietro Della Malva, arrestato dopo essere stato rintracciato alle Isole Canarie, in Spagna, è rientrato in Italia. La sua cattura è stata possibile grazie a un mandato d'arresto europeo emesso dalla Dda di Bari, che ha consentito anche di perquisire la sua casa a Maspalomas, per dimostrare la sua implicazione in un'organizzazione criminale mafiosa dedita al traffico di stupefacenti. La perquisizione ha consentito di accertare il tutto, tanto che Della Malva è risultato uno degli affiliati più attivi del clan, dedito al traffico di cocaina, hashish e marijuana. L'uomo al momento si trova a Rebibbia in carcere. Ancora una volta la città di Vieste (Fg), di cui l'uomo è originario, si dimostra centro fondamentale per quella che viene definita 'quarta mafia'.