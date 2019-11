San Severo, nascondevano l'eroina in un albero cavo: 2 pregiudicati in carcere

La polizia di Foggia e di San Severo (Fg) ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due pregiudicati sanseveresi, M.L., classe '63, e C.M., classe '69, ritenuti gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due utilizzavano un albero cavo per nascondere lo stupefacente: gli agenti hanno trovato 440 grammi di eroina e materiale utile al confezionamento. Da quel quantitativo si sarebbero potute ricavare 1300 dosi. Gli indagati sono stati condotti in carcere.