Gianni Morandi «In ginocchio da te»: brutta caduta mentre fa jogging col cane

Piccolo spavento per Gianni Morandi, vittima di una caduta mentre fa jogging con il suo cane a Carloforte, in Sardegna, nei giorni delle riprese dell'Isola di Pietro.

Come mostrano le immagini il cantante e attore è cascato giù mentre accennava una piccola corsa. «Incolume!», ha scritto Morandi su Instagram tranquillizzando i fan e pubblicando il video. Il filmato è diventato subito virale sui social: non è mancata l'ironia di chi ha commentato: «Gianni in ginocchio da te»