Mister Mignani: «Con il Bari sono cresciuto professionalmente»

BARI - Il sorriso di Michele Mignani nella conferenza stampa pre partita con l'Avellino di domani al «San Nicola» è la cartolina della gioia biancorossa da squadra già promossa in B. Sebbene non esterni completamente le sue emozioni - «questione di carattere» dice - il quasi cinquantenne allenatore genovese è felicemente orgoglioso della sua squadra, dell'ambiente e della dirigenza, come dice davanti alle domande «rilassate» dei cronisti.

La formazione di Michele Mignani affronterà a cuor leggero la formazione irpina. La formazione dell'ex centrocampista della serie A anni '90 del Bari Carmine Gautieri (in basso in foto), dalla sua parte, è impegnata nella lotta del miglior posizionamento della griglia playoff che, dopo la stagione regolare, in un tabellone intenso (i club dal 2° posto al 10° posto più la vincitrice della Coppa di C) ad incrocio con gli altri gironi, decreterà la quarta promossa in B. La formazione campana giunge da una serie vincente di due turni.