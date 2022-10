Rapinò farmacia a Barletta e tentò di speronare auto polizia: arrestato 43enne

BARLETTA - Polizia e Carabinieri hanno condotto un'operazione congiunta per arrestare un 43enne pluripregiudicato per rapina aggravata ai danni di una farmacia di Barletta e per aver tentato di speronare un’auto della polizia che si era messa sulle sue tracce. Il fatto risale a fine settembre: un uomo, mascherato con passamontagna ed armato di taglierino, irrompeva all’interno di una farmacia, impossessandosi del denaro contenuto all’interno delle casse automatiche; ne scaturiva una colluttazione coi titolari, nell’ambito della quale il rapinatore riusciva a divincolarsi estraendo e caricando un’arma da sparo e minacciando di ucciderli, per poi darsi a precipitosa fuga.

Un appartenente alla Guardia di Finanza fuori servizio ha visto il fuggitivo montare a bordo di un autoveicolo, e ha comunicato al 112 modello e targa parziale, riferendo che si era diretta verso Andria. Le forze dell'ordine hanno effettivamente intercettato un’automobile compatibile alle porte di Andria, che però, alla vista della Polizia, anziché fermarsi proseguiva la fuga, per poi eseguire una repentina inversione di marcia, scagliandosi a tutta velocità contro l’auto di servizio. La volante è stata costretta a spostarsi e l'auto è fuggita.

A quel punto grazie ai filmati delle telecamere gli investigatori sono risaliti alla targa completa del veicolo, di proprietà di un uomo già noto perché con precedenti per rapina, furto aggravato ed estorsione, che qualche anno fa aveva rapinato la stessa farmacia con modalità simili. Anche i rilievi degli agganci delle celle telefoniche hanno dato gli stessi risultati. L'uomo è stato condotto in carcere a Trani.