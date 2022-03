Andria, un'auto va a fuoco in pieno centro: nessun ferito ma solo tanta paura

ANDRIA - Solo tanta paura e nessun ferito hanno provocato le fiamme che hanno avvolto una vettura in via Cappuccini, ubicata nel centro cittadino di Andria. Danni, invece, sono stati rilevati al laboratorio di analisi dell'ospedale Bonomo, che affaccia proprio su quella via. L'allarme è scattato intorno alle ore 12, quando alcuni passanti hanno visto che da una Mercedes parcheggiata usciva del fumo, che in breve tempo ha lasciato spazio alle fiamme. I proprietari delle vetture vicine hanno fatto a tempo a spostarle, evitando che il rogo si diffondesse. Il fuoco, però, ha comunque provocato danni alla parete del nosocomio, che proprio in via Cappuccini ha uno degli ingressi secondari. In particolare sono stati distrutti due motori esterni del sistema di ventilazione, così come si è annerita e sciolta la canalina dell'impianto elettrico esterno del laboratorio ospedaliero. Distrutto anche un cartellone pubblicitario presente sul marciapiede.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere il fuoco, mettendo in sicurezza la zona. Da capire le cause che hanno generato le fiamme, ma dai primi riscontri sembrerebbe che il rogo sia stato generato da un problema alla Mercedes.