Barletta, crolla palazzina dopo esplosione: 3 feriti trasportati d’urgenza in ospedale

BARLETTA - Crolla palazzina di 3 piani per via di una fuga di gas: paura a Barletta in via dei Campi dove la deflagrazione probabilmente avvenuta al secondo piano, ha innescato il crollo della struttura. Tre persone sono rimaste ferite e trasportate d'urgenza in ospedale. Le forze dell'ordine arrivate sul posto assieme ai vigili del fuoco stanno scavando per capire se ci siano altri rimasti bloccati sotto le macerie. Una parte del muro crollando ha invaso la strada. Da accertare le cause dell'incidente.

Notizia in aggiornamento