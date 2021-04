Bari, rifiuti abbandonati in mare: comincia la bonifica

Bari - Il Primo Municipio in collaborazione con la Capitaneria di Porto inizia la mappatura subacquea dei rifiuti abbandonati nel porto vecchio. Il molo di San Nicola, il Molo di Sant'Antonio e lo scalo, solitamente usato durante la cerimonia della Caravelle in occasione della nostra festa patronale, saranno passati al setaccio per poi discutere con Amiu e con la Ripartizione Ambiente, le modalità di recupero e lo smaltimento di questi rifiuti. L’obiettivo di questa iniziativa, che parte dalla commissione ambiente del municipio 1, è quello di mappare tutto ciò che si trova poggiato sul fondale di una parte del nostro territorio oggi largamente utilizzato per la pesca e dai diportisti.