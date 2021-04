Bari, attesa di ore per la consegna dei vaccini ai medici di base

Bari - «Una giornata di attesa solo per prendere i vaccini. Come se non avessimo studi e pazienti a cui dar conto». Nella sede Asl di Japigia la rabbia si taglia a fette. Questa mattina i medici di base hanno raggiunto gli uffici Asl per la consegna dei vaccini, quelli da somministrare a domicilio ai pazienti fragili o anziani o con varie difficoltà motorie, ma il ritardo di oltre un'ora nell'apertura dello sportello, e la presenza di un unico addetto, ha messo a dura prova la pazienza dei presenti. I medici hanno protestato, qualcuno ha deciso di andar via dopo due ore di attesa. Il video è stato girato da uno dei professionisti in coda: «Sono il numero 84 e al momento stanno chiamando il numero trenta».