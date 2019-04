S.Spirito, in cella due rapinatori terrore dei supermercati della zona

I carabinieri di Bari S.Spirito hanno condotto in carcere due pregiudicati baresi, S.F., 23 anni, e E.V., 36, che fra giugno e luglio 2018 hanno messo a segno sei rapine a mano armata in supermercati di S.Spirito e Palese. I due rapinatori hanno agito in diversi orari, sempre con il viso coperto e l'abbigliamento scuro: preferibilmente irrompevano nei market la mattina presto o la sera prima della chiusura, sorprendendo anche anziani e mamme con bambini.

Le indagini sono partite a giugno 2018 dopo la prima rapina, ma sono state complicate nonostante la presenza dei filmati dell'impianto di videosorveglianza. Furto dopo furto, i colpevoli sono stati identificati.