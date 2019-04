Policoro, la gara dei delfini con il catamarano pieno di studenti

MATERA - Una colonia di delfini fa a gara con il catamarano della Jonian Dolphin Conservation: succede nelle acque di Policoro in provincia di Matera. Il branco che si destreggia tra le onde, ripreso in queste immagini dalla stazione locale del Wwf di Bosco Pantano, fa parte della specie Strenella Ceruleoalba, più comunemente nota come striata, dei cetacei appartenenti alla famiglia dei delfinidi. Ad avvistarli assieme al gruppo di ricercatori anche gli studenti della scuola superiore Armellini di Roma, in in visita in Basilicata per un campo scuola di biologia marina. «Oggi è un giorno di grandi avvistamenti - è il commento su Facebook del Wwf Bosco Pantano - e tocca alla stenella coeruleoalba, più comunemente chiamata stenella striata».