«Belli dritti sulla schiena», il cantautore Emanuele Colandrea in concerto a Taranto

Si chiama «Belli dritti sulla schiena» il nuovo album del cantautore Emanuele Colandrea, uno dei nomi più interessanti della nuova scena romana, che sarà in concerto sabato 23 aprile a Taranto al Mercato Nuovo. Il disco, uscito per FioriRari, distribuito da Believe e prodotto da Pier Cortese, contiene dieci brani in cui si respirano diverse influenze, dal folk-rock statunitense dei grandi songwriter, alla tradizione dei grandi autori italiani, e ospita lo stesso Cortese alle incursioni elettroniche e Roberto Angelini alle chitarre. Un lavoro che si può collocare a metà tra poesia e canzone d'autore, e che lo stesso Colandrea definisce «un disco scritto in prima persona senza l’intenzione di essere autobiografico. Ci sono dentro persone, pensieri e cicatrici indispensabili, sono in un certo senso canzoni promemoria, che ribadiscono, a me per primo, la differenza tra tenere e a mente e non dimenticare».

Giunto al terzo progetto di inediti, Emanuele Colandrea ha esordito da solista nel 2015, dopo le fortunate esperienze con le band Cappello a Cilindro ed Eva Mon Amour. Tra gli 8 vincitori di Musicultura nel 2016, ha all’attivo due album e due Ep. Il disco «Belli dritti sulla schiena» è stato anticipato dai brani «Ok Emanuele» e «Credo». Il tour di Colandrea proseguirà poi il 24 aprile a Ferrandina, nel Materano, sul palco del Linea Gotica.