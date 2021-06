«Gin Tonic»: l'estate nel nuovo singolo del barese Il Mago

Dopo l'incredibile successo del precedente singolo 'Se non fossi nato a Bari', torna sulla scena IL MAGO con il nuovo singolo singolo Gin Tonic (Vaniglia Dischi/Artist First) in uscita oggi, venerdì 11 giugno. Il brano dà il via al suo nuovo progetto discografico che parte proprio da Gin Tonic. Il brano, scritto e composto da Giuseppe Mattia Lassandro (Il Mago), nasce da un’idea balenata dopo averne bevuto uno. Diversamente dall’oro chiaro dello chardonnay, il Gin Tonic è trasparente, sembra acqua, ma ne basta uno per cambiarti la serata e farti vedere il mondo migliore di quel che è. Nel brano viene associato ad una donna, “mi ricordi un Gin Tonic, le altre sono Chardonnay, quindi si sono ubriaco di te”.

«Gin Tonic è una ragazza semplice, ma capace di farti innamorare e travolgerti in poco tempo. E dopo il primo ne vuoi un altro, poi un altro ancora... Fino a ritrovarti a salir le scale di casa con la stessa difficoltà di chi ha scalato il monte bianco in infradito. Ecco perché lei è un Gin Tonic. Così innocente il suo viso, così folle e incasinata lei»

Giuseppe Mattia Lassandro, in arte Il Mago, classe ‘96 è un giovane cantautore barese, folle ma romantico allo stesso tempo. Legato al cantautorato italiano sin da bambino, vuole raccontarci la sua storia in chiave moderna senza staccarsi mai dalle sue radici, proponendo un singolo fresco ed estivo proprio come un Gin Tonic.