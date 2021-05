«L'amore a cui non credi», viaggio nella felicità con la musica di Sal Da Vinci

È uscito venerdì 7 maggio 'L'amore a cui non credi', nuovo singolo di Sal Da Vinci, scritto da Vincenzo Incenzo e composto insieme a Maurizio Fabrizio e Katia Astarita. Un brano corredato da un videoclip diretto da Mauro Russo, dal sapore quasi cinematografico, in cui la protagonista si lascia andare alle emozioni umane e traspare ciò che Sal ha voluto raccontare nella sua musica, ovvero il 'trovarsi sempre impreparati all’appuntamento con la felicità, quasi come se pensassimo di non meritarla'. 'L'amore a cui non credi', insieme agli ultimi singoli di Sal Da Vinci, “Il cielo blu di Napoli”, “So’ Pazz E Te” con Vale Lambo e “Viento”, saranno inseriti nel prossimo album, la cui uscita è prevista a settembre.

«Questo brano nasce in un momento particolare, quello che stiamo vivendo - ci ha raccontato Sal - e dall'esigenza di raccontare le sfaccettature dell'amore in un periodo così spettrale, dove ognuno di noi ha vissuto una prigionia forzata e siamo ancora in trincea. Ho attivato allora la fantasia, la creatività, e grazie a collaborazioni importanti come quella con Maurizio Fabrizio, Vincenzo Incenzo, e Adriano Pennino, che ha curato la produzione di questo progetto, abbiamo dato vita a questo viaggio, che speriamo di poter presentare davvero a settembre».

È un viaggio nei meandri della felicità quello raccontato da Sal: «Pensiamo di non meritarla, ci manca il coraggio di donarci realmente alle persone. E poi parlo di amore, non solo quello tra uomo e donna, che è il più concreto, ma quello magico, anche l'amore per la musica, che ci è sempre amica. In fondo poi la felicità è questo, è un attimo che sfugge, ti arriva addosso senza che neanche tu te ne renda conto. È soprattutto uno star bene con sé stessi, per essere in grado di donare agli altri».

Un augurio davvero dal cuore: «Questo incubo finirà, dobbiamo vaccinarci per mettere in sicurezza la nostra salute e quella degli altri. La gente ha voglia di vivere, ha voglia di momenti di aggregazione, quindi speriamo di passare un'estate serena e di goderci l'Italia in sicurezza. Aspettando di poter tornare anche sul palco per condividere insieme nuova musica».