«Ci hanno rotto il karma», nuovo progetto dei lucani Radio Lausberg, con le mani dell'indimenticato Erriquez

Si chiama «Ci hanno rotto il karma» ed è il singolo che anticipa l'uscita dell'omonimo album dei lucani Radio Lausberg, progetto musicale folk-popolare che nasce nel 2015 dal recupero della tradizione calabro-lucana dell'Area Lausberg (da qui il nome). Il disco è artisticamente prodotto da Erriquez, cantautore e chitarrista italiano da poco scomparso, leader del gruppo folk fiorentino Bandabardò. L’album per intero, Maschere Umane, verrà pubblicato a fine aprile per le label Vrec e Salty Music con distribuzione fisica e digitale.

«Cos'è stato Erriquez per me? Si potrebbe scrivere e raccontare dei tanti fatti accaduti e vissuti insieme, ma è difficilissimo

sintetizzare in pochi pensieri l'affetto vero, quello sincero che non si chiede, si ottiene e si dà, senza troppi perché, come tutto fosse già detto e così spontaneamente deciso dal primissimo incontro - scrive il cantante dei Radio Lausberg, Giuseppe Oliveto - Ci provo: Enrico è stato un vero Maestro, un amico sincero, un riferimento straordinario. Colui che ha saputo tirar fuori da me forze che sentivo di avere ma che non riuscivo ad esprimere. Erriquez è stato la chiave di lettura dei miei sogni di musica, il seguito delle mie buone intenzioni, il modellatore delle mille idee, il moderatore dei miei incalzanti desideri di note. Dei suoi insegnamenti porterò con me la sua voglia di libertà, l'umiltà, il suo costante “ce la puoi fare”, il rispetto per il lavoro tenace che porta sempre ad un risultato sudato e meritato, la passione di migliorarsi, la gioia di sorridere, sempre. Aver lavorato con lui è stato il più bel master di vita che potessi desiderare di frequentare. Oggi e per sempre Grazie Maestro. P.S., Per quella rivincita al calcio balilla ne riparleremo, intanto allenati. Io cercherò di fare del mio meglio per continuare a colorare il mondo che volevi abitare».

Il progetto Radio Lausberg nasce nel 2015, e da un imprinting di matrice folk, etnica e popolare, la band ha saputo estrarre un

cantautorato intimo, diretto e figlio di un mondo quasi perduto. Come dicono loro stessi «l’idea di rivalutare il patrimonio linguistico e musicale nell'atmosfera tipica della nostra area geografica, di quella che amiamo definire “terra di mezzo”, è lo scopo principale della nostra musica e dei nostri concerti dal vivo». Il forte senso d’appartenenza alle proprie radici, il rapporto viscerale con la propria cultura e la natura del Pollino che li accoglie, li guida in un percorso di ricerca e di valorizzazione

di civiltà perdute da cui traggono ispirazione per narrare visioni di pace e utopie di bellezza. Dal 2018 sotto la guida attenta di Enrico Erriquez Greppi, hanno prodotto l'Ep Paraculo Caterì (2018), la band è stata prescelta per rappresentare Matera 2019 a Montréal durante la Festa della Musica. In questa occasione i Radio Lausberg si sono esibiti in 14 concerti per tutto il Canada Occidentale ed hanno collaborato dal vivo con l'artista italo-canadese Marco Calliari.

La formazione è composta da Giuseppe Oliveto (voce, organetto, fisarmonica, piano), Luca Oliveto (piano, voce, chitarra battente), Enzo Peluso (chitarra classica, acustica, bouzouki), Carmelo Ciminelli (fisarmonica, zampogne), Corrado Aloise (batteria e percussioni), Pasquale Ferrara (basso e contrabbasso).