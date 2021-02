Bundamove, il videoclip di «Libera» è un concerto «pedalato»

Un viaggio sui risciò “musicali” in una Lecce semideserta: parte da qui l’idea del videoclip di Libera, il nuovo singolo dei Bundamove, disponibile su YouTube. Lo street video, con la regia di Francesco Luperto, la fotografia di Antonio Schito e l'editing di Amedeo Giuffrè, è il racconto di un “concerto pedalato”. L’iniziativa - promossa il 5 gennaio 2021 da Comune di Lecce, Molly Arts Live e Lecce Pedala - è stata ideata per portare musica e buone pratica di mobilità nei quartieri del capoluogo durante le ultime vacanze natalizie in zona rossa. Privi di amplificazione, con il solo uso di megafoni, casse e rullanti da banda, i Bundamove hanno “suonato” l'irrefrenabile voglia di tornare ad esibirsi dal vivo.

Un brano che oltre a raccontare l'idea di “Libertà” intesa come “Donna”, lancia anche un chiaro messaggio sociale che racchiude un augurio di speranza e resistenza: libertà è poter camminare, suonare, cantare insieme.



Il brano, che segna un’energetica ripartenza della band dopo circa quattro anni di pausa, propone una miscela tra le rodate sonorità groove funk e black soul e una melodia decisamente pop. Emanuele Manu Funk Pagliara (chitarra e voce), Errico Ruspa Carcagni (tastiere), Michele “Mike” Minerva (basso), Antonio Dema De Marianis (batteria e voce), Sandro “Sax” Nocco (sassofono) e Gabriele “Trumpet” Blandini (tromba) sono sei musicisti salentini che dal 2009 sono uniti da questo progetto nato dall’amore per il funk e la black music e vantano collaborazioni con Manu Chao, Boomdabash, Roy Paci & Aretuska, Anansi, Steela, Sud Sound System, Emma Marrone, Après La Classe, Roberto Angelini, Cico solo per fare qualche nome.

Il nuovo brano, prodotto e arrangiato da Bundamove, registrato tra CascinaDema e Funkeria, mixato da Alex Fazzi e masterizzato da Giovanni Versari (La Maestà Studio), è un inno contemporaneo alla donna emancipata sempre fuori dagli schemi, libera da ogni pregiudizio. “Libera” propone anche un aspetto inedito per i Bundamove: dopo tante collaborazioni e featuring con cantanti e vocalist, per la prima volta, la musica è accompagnata dalla voce di due componenti della band, il chitarrista Manu Funk e il batterista Dema.