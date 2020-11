«Vienimi a prendere»: il video della vulcanica leccese Femmina, tra seduzione e gelosia

Esce il 27 novembre in radio "Vienimi a prendere", il brano della leccese Femmina, all'anagrafe Giorgia Faraone: una canzone che racconta di una relazione d’amore caduta nella monotonia e nella noia, e del tentativo da parte della donna di provocare reazioni con giochi di seduzione e gelosia.

La vulcanica Femmina è diplomata in canto Jazz al Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Dal 2014 si esibisce in festival e rassegne internazionali, tra i quali open act Paolo Fresu per Locomotive Jazz Festival, open act Jojo Mayer, open act Gegè Telesforo per “Summer Jazz week” ,“Bologna la strada del Jazz” con un tributo a Ella Fitzgerald, “Festival Jazz Area Metropolitana di Bologna”, e tanti altri. Nel 2017 si esibisce in apertura al concerto di Manu Chao insieme alla band salentina “Vudz”. Quest'estate è salita sul palco di Deejay on Stage presentando il suo primo inedito.