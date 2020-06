«It's time to go», il Conservatorio di Taranto non si ferma

«It's time to go. Il Paisiello non si ferma». Si chiama così un videoclip realizzato dalla classe di composizione jazz del Conservatorio «Giovanni Paisiello» di Taranto per denunciare le gravi difficoltà economiche dei musicisti a causa dell’emergenza Coronavirus. Il testo, spiega l'Istituto alti studi in una nota, punta a sfatare la convinzione «che fare il musicista sia un gioco o al limite una passione e non un vero e proprio lavoro per cui sono richieste competenze, specializzazione e professionalità». Nelle scene finali i musicisti sono pronti a suonare, ma non c'è il pubblico.

Al brano hanno partecipato, sottolinea l’Istituto, "professionisti che in questi due mesi di isolamento a causa del Covid 19 hanno perso opportunità lavorative, ma sono anche studenti di un conservatorio che da sempre ha subito i contraccolpi di una politica non sempre favorevole ad appoggiare la cultura». La musica incalza con hip-hop e neo soul, assoli di tromba, sassofono, pianoforte, rap e cori. Per realizzare il videoclip, la classe del maestro Mirko Signorile ha collaborato con il videomaker Gianni Giacovelli.