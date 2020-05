«Forza e coraggio», Pierdavide Carone e il brano per sostenere Humanitas nella lotta contro il Covid-19

È uscito venerdì 22 maggio «Forza e Coraggio», il nuovo singolo del cantautore tarantino Pierdavide Carone, che torna dopo un anno dal successo di «Caramelle», insieme ai Dear Jack. Nel nuovo brano, Pierdavide racconta un momento di difficoltà che lo ha interessato personalmente, costringendolo a un periodo di silenzio artistico, e ha colpito poi anche la sua famiglia: da qui la decisione di devolvere parte dei proventi a Humanitas e a Fondazione Humanitas per la Ricerca, a sostegno del loro impegno quotidiano per la diagnosi, la cura e la ricerca contro il Covid-19.

Lo stesso video del brano è infatti una clip realizzata da Bastanimotion in cui c'è un collage di immagini di medici, infermieri e ricercatori impegnati nella lotta contro il Coronavirus proprio mentre lavorano nei reparti in cui si combatte la malattia.

«Forza e coraggio», scritto e prodotto da Pierdavide Carone (accompagnato nella produzione da Marco Barusso) è quindi un invito alla resilienza, alla ripartenza, un messaggio partito in un momento precedente alla pandemia, ma che in un momento così difficile per il mondo è esteso a tutta la popolazione, al Paese intero ferito.

Pierdavide ha voluto così dimostrare la sua gratitudine nei confronti della struttura che si è presa cura di lui e che ha indirizzato il padre verso un percorso di ripresa che ora sta completando in Puglia. Queste le parole che il Direttore Comunicazione di Humanitas, Walter Bruno, ha voluto dedicare all'iniziativa del cantautore: «La musica è l’espressione artistica della comunicazione, e il titolo di questo brano, così come il suo messaggio, fotografa l’intensità delle sensazioni condivise da tutti i professionisti di Humanitas in questi mesi difficili. La forza ed il coraggio, così come la solidarietà, hanno sostenuto medici e ricercatori in prima linea in questa emergenza, ed ora in questo momento di nuovo inizio e di speranza».