Coronavirus, il messaggio social di Pierdavide Carone: «Uniti per rinascere»

Per tutti i visitatori digitali del MArTA arriva da Facebook l’invito della direttrice Eva Degli’Innocenti a restare a casa. «Approfittiamo di questo periodo in cui stiamo a casa - dice - soprattutto per riflettere sui valori etici e morali, sulla coscienza collettiva, sul senso di reciproco soccorso, di solidarietà, di empatia. Il nostro Paese sta dimostrando grande civiltà, grandi risorse e generosità. Il mio pensiero va soprattutto a tutto il personale sanitario e al loro grande spirito di sacrificio. Sicuramente tutto andrà bene se seguiamo e ci atteniamo in modo disciplinato a tutte quelle regole che ci sono state date per il bene nostro, delle nostre famiglie, dei nostri amici».

Tra gli appelli a restare a casa per limitare gli spostamenti e frenare il contagio da Coronavirus, sui social rimbalza anche quello del cantautore tarantino Pierdavide Carone. «Ciao ragazzi, io sono a casa e ho intenzione di restarci, perché è giusto così. Ho un sacco di libri, li compro, ma poi non li leggo mai, perché non ho tempo. Adesso ne avrò». E a dieci anni esatti dall’uscita del singolo del suo debutto, «Di Notte», l’artista originario di Palagianello rileva l’attualità del testo. «Quelle parole - sottolinea - sembrano così attuali oggi, nei giorni che stiamo vivendo, giorni in cui fa davvero male sentirsi dire da un proprio caro che sta male e non potergli stare vicino, fargli una carezza, stringerlo a noi, dirgli che andrà tutto bene anche quando non è vero. Ma nelle difficoltà di questi giorni stiamo ritrovando un’unità che forse avevamo smarrito anche stando a un centimetro gli uni dagli altri»