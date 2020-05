Novoli Suona, «Comincia da qui»: la rinascita parte dalla musica

Torna «Novoli Suona», esperienza nata nei giorni più bui del lockdown da un gruppo di giovani musicisti del piccolo comune alle porte di Lecce. Il percorso prosegue con un brano inedito di Dalila Arnesano che si già ascoltare e vivere sulle pagine Facebook e Instagram di «NovoliSuona» e sul canale Youtube.

Titolo del brano con relativo video è «Comincia da qui» (in foto), dedicato alla comunità novolese ma destinato ad andare oltre per abbracciarne una più grande che si ritrova nei suoni e nella poesia della musica. È un richiamo ai ricordi dell’infanzia, alle strade, alle piazze vuote dominate dal silenzio. «Stiamo riscoprendo - dicono - un senso della comunità infinitamente grande. Tanti volontari e associazioni si sono impegnati in prima linea, nell’assistenza delle persone più vulnerabili, con la consegna a domicilio di farmaci, alimenti e nella distribuzione di mascherine sul territorio».

Il brano è prodotto e realizzato da Mirko Piro con missaggio audio di Francesco Politi, Dr. web di Daniele Raho (video). Testo e musica, ovviamente, di Dalila Arnesano, che suona al pianoforte. Con lei, Chiara De Luca (chitarre e synth), Mirko Piro (batteria), Pierluigi Milli (basso), Simone Quarta (chitarra elettrica), Roberto Quarta (chitarra elettrica), Giorgio Martina (voce), Biagio Mele (vocal guest). La traccia musicale è arrangiata da Francesco Politi, Roberto Quarta, Simone Quarta e Pierluigi Milli. Hanno collaborato: Raffaella Spada (grafica logo);Celeste Carrozzo (web); Studio Novae (post produzione).

Hanno collaborato col gruppo: il Comune, il Comando Polizia Locale, il Comando Carabinieri Novoli, la Pro loco, la Protezione Civile e a tutte le attività commerciali che hanno permesso la realizzazione del video.