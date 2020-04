«Stay home»: la band Tarantola in un inno allo stare «soli ma insieme», con contributi video da fan di tutto il mondo

«Stay home (Resta a casa)»: è questo il titolo del nuovo singolo della band Tarantola, uscito lo scorso 5 aprile. Un contenuto perfettamente in linea con il periodo, un prodotto di cui i componenti sono piuttosto orgogliosi, in quanto in questo periodo di isolamento sono riusciti a pubblicare una canzone tutta nuova e montare un video con il contributo di amici e fan da tutto il mondo. L'obiettivo - come raccontano - era di regalare qualche minuto di sollievo e sorriso a tutti coloro che si sentono soli in questa situazione così imprevista, triste e surreale.

Il brano è un reggae piuttosto moderno che sfoggia i tratti tipici della nostra musica, continuano: «Siamo particolarmente orgogliosi e grati per il supporto ricevuto da moltissimi fan, amici e follower che ci hanno inviato delle clip in cui cantavano le parole del ritornello, ed in cui svolgevano attività piacevoli e leggere per passare il tempo "in isolamento" nelle loro case». I singoli video provengono da Londra e Cambridge in Regno Unito, da molte parti d'Italia tra cui Perugia, Firenze, Roma, Lecce, Milano, Brindisi (perfino dall'ospedale di San Pietro Vernotico), da Rio De Janeiro e Santa Caterina in Brasile, Istanbul in Turchia e Nuova Delhi in India. «Con questo video vogliamo dimostrare in tre minuti che tutti insieme non siamo soli, nonostante costretti a superare questa brutta situazione separati da affetti, lavoro ed attività varie».