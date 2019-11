Francesco Renga, doppio appuntamento a Bari: ecco la scaletta del concerto

"L’altra metà Tour” di Francesco Renga arriva a Bari per due appuntamenti live, giovedì 21 e venerdì 22 novembre al TeatroTeam. Un tour di oltre 50 date in poco più di due mesi, che vede Francesco protagonista sui palchi dei principali teatri della penisola per presentare al pubblico il suo ultimo disco di inediti “L’altra metà” e i suoi più grandi successi.

Accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso), Francesco durante il tour sorprende il suo pubblico con uno spettacolo coinvolgente, grandi emozioni e una scaletta tutta nuova e molto ricca, in cui trovano spazio le indimenticabili hit del suo passato e i brani estratti dall'ottavo disco di inediti.

«Il fascino e la bellezza del teatro, la vicinanza fisica con il pubblico. Poterlo guardare in faccia, toccarlo, sentirlo. E sapere che loro possono fare altrettanto. Lo spettacolo è pensato proprio per questo, per vivere una serata ricca di grande magia».

A maggio 2020, Francesco Renga si esibirà anche all’estero con una serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa, tra cui Londra, Parigi e Madrid.

Scaletta della serata

0 L’ALTRA METÀ (INTRO)

1 L’UNICA RISPOSTA

2 LA TUA BELLEZZA

3 NUOVA LUCE

SALUTI

4 COMETE

5 L’ODORE DEL CAFFÈ

6 MIGLIORE

7 VIVENDO ADESSO

PARLATO

8 ANCORA DI LEI

9 ANGELO

10 A UN ISOLATO DA TE

11 CI SARAI

12 ERA UNA VITA

13 IL BENE

14 MERAVIGLIOSA

MEDLEY

15 DOVE IL MONDO

16 L’IMPOSSIBILE

17 CAMBIO DIREZIONE

18 L’UOMO SENZA ETÀ

19 FERRO E CARTONE

20 FACCIA AL MURO (LA NUDA VERITÀ)

21 UN ORA IN PIÙ



22 L’AMORE ALTROVE

23 SCRIVERÒ IL TUO NOME

24 PRIMA O POI

25 IL MIO GIORNO PIÙ BELLO NEL MONDO



26 GUARDAMI AMORE



27 ASPETTO CHE TORNI

28 RACCONTAMI

29 NORMALE