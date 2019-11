«Ti ho portato il mare»: dopo la vittoria al premio Bianca D'Aponte nuovo singolo per la salentina Cristiana Verardo

È uscito "Ti ho portato il mare", nuovo singolo della cantautrice salentina Cristiana Verardo, fresca vincitrice del Premio Bianca d'Aponte, ad Aversa, riservato al cantautorato italiano al femminile. Il brano, che anticipa l’uscita del prossimo lavoro discografico prevista nel 2020, racconta una relazione che non può essere vissuta, una situazione che incatena l'amore a dei momenti prestabiliti, che lo lega a un letto ma che gli impedisce di godersi la luce del sole.

Cristiana Verardo, classe ’90, esordisce nel 2017 con il lavoro discografico “La mia voce”, pubblicato dall’etichetta discografica Workin’ Label per la distribuzione di I.r.d. Il disco contiene 8 canzoni originali frutto di una tenace ricerca compositiva intrapresa negli ultimi anni dalla giovane, un lavoro che ha riscosso l’attenzione della critica ottenendo riscontri e premiazioni in vari concorsi nazionali. Lo stile è influenzato dalla musica del cantautorato italiano come Dalla, De Andrè, Gianmaria Testa e la scuola genovese, romana, bolognese che hanno cantato l'amore, il disagio e le nostre innate debolezze.



Le canzoni sono in parte dedicate a figure femminili, donne sconosciute, dalle vite complesse, donne comuni eppure uniche nella loro dolcezza, nel loro concedersi con grazia e intelligenza. Gli altri brani sono frammenti di vita, racconti di quotidianità armoniose e luoghi in cui trovare sempre riparo quando tutto sembra sconosciuto e distante. Arrangiato da Carolina Bubbico, l’album è realizzato in collaborazione con una nutrita line-up di musicisti salentini: Daniele Vitali, Massimo Donno, Stefano Rielli e Antonio De Donno, per la sezione ritmica; Roberta Mazzotta, Armando Ciardo, Claudia Fiore, per la sezione archi; Alessandro Dell’Anna, Dario Stefanizzi, Christian Bevilacqua, Federico Dell’Anna per la sezione fiati. Hanno collaborato alle registrazioni Enza Pagliara, Andrea Musci, Valerio Daniele, anche curatore delle riprese e del missaggio del disco.

Si è laureata in Canto Jazz al Conservatorio N. Rota di Monopoli a luglio 2014 e in Musica Jazz nel 2017. Nell’agosto 2015 vince il “Festival della canzone d’autore Ugo Calise” (Oratino CB). Nel 2016 si classifica al terzo posto del “Premio Poggio Bustone” (Rieti), e sempre nello stesso anno, si aggiudica il secondo posto e il premio “Guido Gozzano” per il miglior testo nel “Biella

Festival”. Nel 2018 è finalista del festival “Musica contro le mafie” (Cosenza) e si aggiudica il Premio speciale ACEP-UNEMIA, collabora inoltre con Moni Ovadia nel progetto “L’infinito e la saudade” di Marco Poeta. Nel 2019 è finalista nei premi per la

canzone d’autore: “Botteghe D’autore” (Aprile, Castelcivita SA) e “Corde e voci d’Autore” (Settembre, Cremona), mentre si aggiudica ad ottobre il “Premio Bianca D’Aponte”, con il brano "Non potevo saperlo".