La salentina Cristiana Verardo vince il premio Bianca D'Aponte

La salentina Cristiana Verardo ha trionfato alla 15esima edizione del Premio Bianca d'Aponte, dedicato alla canzone d'autrice. La giovane si è portata a casa una borsa di studio di 1000 euro, e avrà diritto anche a un tour di otto concerti, realizzato grazie al NuovoImaie (progetto realizzato con i fondi dell’art.7 L. 93/92). il premio, le cui fasi finali si sono svolte il 25 e 26 ottobre al Teatro Cimarosa di Aversa, in Campania, ha visto premiata anche un'altra giovane pugliese, Rebecca Fornelli, di Bari, che ha vinto una borsa di studio di 500 euro e la produzione, registrazione e promozione di un singolo, premi offerti da enti e associazioni esterni all'organizzazione. Il premio della critica intitolato a Fausto Mesolella è andato a Lamine, da Trapani, quello per il miglior testo a Chiara Bruno, da Palermo, e come miglior composizione è stata premiata la reggiana La Tarma.

Sul palco della finale oltre alle concorrenti sono saliti anche Enzo Gragnaniello e la madrina di questa edizione, Tosca, che ha regalato una versione di Anima Scalza di Bianca D'Aponte, e alcuni brani del suo album Morabeza. Nella serata del 26 ottobre si sono esibiti anche il collettivo AdoRiza, Elena Ledda, Carlo Marrale, Mariella Nava, Mauro Palmas e i Suonno d’Ajere, mentre venerdì 25 ottobre è stata l'occasione per ascoltare dal vivo Ginevra Di Marco & Cristina Donà, Giuseppe Anastasi, Gabriele Avogadro, Tony Canto, Kaballà e Pilar.