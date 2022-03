Taranto-Modena si giocherà domenica 13 al PalaMazzola

TARANTO - La Gioiella Prisma Taranto annuncia che, come da comunicazione della Lega Pallavolo Serie A, la gara del PalaMazzola contro la Leo Shoes PerkinElmer Modena – valevole per la 12^ giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca – si disputerà domenica 13 marzo 2022, con prima battuta alle ore 17. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Volleyballworld.tv.

La Superlega di volley, nell'ultimo weekend, aveva saltato un turno di campionato per dare spazio alla Delmonte Coppa Italia vinta da Perugia. La Prisma Gioiella Taranto, dunque, aspetta il prossimo avversario. Si tratta di Modena, guidata dal pluricampione Andrea Giani, che presenta la bocca da fuoco olandese Abdel-Aziz Nimir. Modena è attualmente quarta forza della Superlega con 42 punti, 19 in più della formazione di Vincenzo Di Pinto che è decima, +2 sulla dodicesima, Padova, che significa retrocessione.