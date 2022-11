Gilberto Rovai è un insegnante di educazione fisica in una scuola di Pistoia. Un giorno decide di organizzare una festa a sorpresa con i suoi amici più cari per festeggiare il compleanno della moglie. Ma la donna, mentre è sull’ingresso di casa, risponde a una telefonata e tutti scoprono dal tenore della sua conversazione che ha un amante. E Gilberto divorzia dopo tre anni di matrimonio.

Ti amo in tutte le lingue del mondo (2005) è il titolo del film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, in onda stasera alle 21 su Cine34. Una divertente commedia, all’epoca di grande successo al botteghino, con un ottimo cast composto, oltre che da Pieraccioni (Gilberto Rovai), da Marjo Berasategui (Margherita), Giulia Elettra Gorietti (Paolina), Giorgio Panariello (Cateno Rovai), Massimo Ceccherini (padre Massimo), Rocco Papaleo (professor Anselmi); Barbara Tabita (Debora, moglie di Gilberto), Francesco Guccini (preside), Nicolas Vaporidis (fidanzato di Paolina) e Carlo Conti (uno dei frati).

Torniamo a Gilberto che, dopo il divorzio, va a vivere col fratello balbuziente Cateno, bidello della sua scuola. Passa un anno e di Gilberto si infatua una sua alunna Paolina, che gli lascia biglietti con scritto «Ti amo», ogni volta in una lingua diversa e gli manda sms con gli stessi messaggi.

Grande imbarazzo per il prof. oggetto anche delle ramanzine del preside, con minacce di trasferimento in una scuola di periferia. Una sera si reca con un collega ad una serata erotica in una villa di scambisti e, per un gioco di abbinamenti casuali, si vede assegnata la sua ex moglie...[red.spett.]