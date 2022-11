Nella puntata di oggi «Stories» ospita l’attore Edoardo Leo

È Edoardo Leo il protagonista della nuova puntata di «Stories», il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti, l’attore e regista si racconta in «Edoardo Leo - Così normale, così speciale», questa sera alle 21 su Sky TG24 (in replica sabato 12 novembre alle ore 21 e domenica 13 alle ore 15), su Sky Arte sabato 12 novembre alle 14 e sempre disponibile On Demand. Un nuovo film in sala e un altro in arrivo. E poi l’amore per la lentezza, la lunga gavetta, il curling, la passione per lo sport, la vita per il cinema. Una storia speciale per chi rivendica il diritto ad essere normale.

Edoardo Leo sarà nelle sale dal 10 novembre con «War - La guerra desiderata», di Gianni Zanasi con Miriam Leone, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli e Stefano Fresi per una produzione Pupkin Production, Vision Distribution, Éloïse Film, in collaborazione con Sky. Un film che racconta l’avvicinarsi di una folle guerra europea. «In realtà non facciamo vedere la guerra che arriva ma come l’attesa di questo conflitto possa cambiare le sorti non solo del Paese ma quelle personali, psicologiche, delle persone. Tutti i personaggi protagonisti di questa storia cominciano a chiedersi: ma se davvero arrivasse una guerra, quindi la possibilità che tutto possa finire, la vita come così come è concepita possa terminare, io che farei? Cosa ho lasciato indietro? Che rimpianti ho? Cos'è che non ho avuto il coraggio di fare?». Il film è stato scritto nella primavera del 2019, quindi ben prima della guerra tra Russia e Ucraina. «La cosa straordinaria è che hanno chiesto al regista Gianni Zanasi se fosse un veggente e lui ha risposto: «Io non prevedo il futuro, è il futuro che sta andando all’indietro».