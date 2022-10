La nascita di Roma nell’epica saga di «Romulus II»

Seconda stagione di Romulus II - La Guerra per Roma, serie Sky Original, per la regia di Matteo Rovere, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con Itv Studios, la serie andrà in onda da stasera alle 21.15 in esclusiva su Sky Cinema 2 e in streaming solo su Now (disponibile anche on demand).

Nuove città, nuovi popoli, nuovi re, con ancora più azione e sorprese: prima del mito, oltre la leggenda, la nascita di Roma raccontata in otto nuovi episodi con i protagonisti della prima stagione Andrea Arcangeli, Yemos; Marianna Fontana, Ilia; Francesco Di Napoli, Wiros. A loro si aggiungono Valentina Bellè nei panni di Ersilia, a capo delle sacerdotesse Sabine; Emanuele Maria Di Stefano, che interpreta il re dei Sabini Tito Tazio, figlio del Dio Sancos, il più potente nemico di Roma; Max Malatesta è Sabos, consigliere e braccio destro del re dei Sabini; Ludovica Nasti nei panni di Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine. Poi, Giancarlo Commare, Atys, il giovane re di Satricum e tornano Vanessa Scalera, Silvia; Sergio Romano, Amulius; Demetra Avincola Deftri.

Come già la prima, venduta da Itv Studios - il distributore internazionale - in più di 40 territori, anche la seconda stagione della serie è stata interamente girata in protolatino. Nel team regia Michele Alhaique, Enrico Maria Artale, Francesca Mazzoleni. Alla sceneggiatura tornano Filippo Gravino e Guido Iuculano, cui si uniscono nella writers’ room Flaminia Gressi e Federico Gnesini.[red.spett.]