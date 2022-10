«Wonderland» sulle tracce dei film dell’orrore

Indagini, magistrati e forze dell’ordine sono elementi fondamentali del racconto giallo, in ogni sua declinazione, e seppur le libertà creative siano concesse, può capitare di incorrere in errori che ogni buon giallista dovrebbe evitare. Come funziona, allora, un’inchiesta nella realtà? Quali sono le inesattezze da evitare quando si scrive una storia crime? Interrogativi al centro di Wonderland, in onda stasera alle 23.15 su Rai 4 (canale 21). Ne parlano gli scrittori Andrea Cotti e Carmelo Pecora, autori di Interroghiamo il sospettato. Guida per evitare errori per scrittori meticolosi di storie crime e per lettori e spettatori curiosi.

Da tempo amici, oltre che collaboratori, Cotti e Pecora hanno avuto una formazione tanto differente quanto complementare: ex libraio, poeta e autore di romanzi, Cotti ha sceneggiato anche numerose serie tv di genere crime e poliziesco; Pecora, invece, ha passato oltre vent’anni in polizia e, una volta in pensione, si è dedicato alla scrittura debuttando nel 2007 con il romanzo d’inchiesta 9 Maggio ‘78 - Il giorno che assassinarono Aldo Moro, a cui hanno fatto seguito altre opere del medesimo genere.

Ma per cominciare, Wonderland esplorerà un altro tipo di crime, quello dai connotati raccapriccianti che contraddistinguono la quarantennale attività omicida da serial killer cinematografico di Michael Myers, che torna in Halloween Ends, capitolo conclusivo della trilogia requel curata da David Gordon Green. Una conclusione ideale della saga iniziata nel 1978 dal capolavoro di John Carpenter dal quale Green ha ereditato anche la protagonista Laurie Strode, interpretata da Jamie Lee Curtis. Per concludere, torna la rubrica «The W-Files» che ripropone alcuni servizi cult raccolti in oltre 10 anni da Wonderland. Il magazine riproporrà un’intervista a David Fincher, sul suo film dedicata al film Gone Girl - L’amore bugiardo.