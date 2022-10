«Wonderland» fantascienza e pellicole di culto

Torna con la nuova stagione Wonderland, il programma prodotto da Rai Cultura che racconta di cinema, serie tv, videogame e fumetti alla scoperta dell’attualità e della storia di fantascienza, fantasy e crime. La prima puntata del magazine settimanale, in onda da stasera alle 23.15 su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre), accompagnerà nei mondi oscuri e torbidi creati dal maestro della letteratura thriller-poliziesca Jeffery Deaver, che il magazine ha incontrato nel contesto della 23sima edizione di Pordenonelegge, dove lo scrittore ha presentato La mappa nera, terzo romanzo con protagonista il localizzatore di persone scomparse Colter Shaw. Con quasi settanta opere all’attivo e best-seller tradotti in oltre venticinque lingue, Deaver è tra i più celebri e influenti scrittori crime contemporanei, affermatosi grazie alla creazione di personaggi iconici e saghe di successo, a partire dal suo esordio nel 1988 con Nero a Manhattan, dove faceva la sua comparsa la punk dai capelli viola Rune. L’affermazione arriva nel 1997 con Il collezionista di ossa, in cui esordiscono il criminologo tetraplegico Lincoln Rhyme e la poliziotta Amelia Sachs, protagonisti di altri diciotto romanzi e di una trasposizione cinematografica di successo con Denzel Washington e Angelina Jolie.

Ad aprire la prima puntata di Wonderland un altro rappresentante del genere crime e per la categoria «Cult»: il film scritto e diretto da Gilles Marchand La notte del 12. Come sempre, le categorie «pop» e «cult» caratterizzano anche la «Wonder Parade», la classifica che chiuderà ogni puntata segnalando i dieci titoli top della settimana. Infine, Wonderland incontrerà Lorcan Finnegan, regista del thriller distopico Vivarium, che sarà trasmesso in prima visione su Rai 4 mercoledì 5 ottobre in seconda serata.