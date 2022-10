«A casa tutti bene», conflitti in famiglia di Gabriele Muccino

Rancori, veleni, gelosie in una grande famiglia costretta a rimanere su un’isola... Commedia amara e corrosiva A casa tutti bene del 2018 diretta da Gabriele Muccino, in onda stasera alle 21.10 su Rai Movie. Il film vide il suo ritorno a girare in Italia dopo la lunga pausa americana.

Cast corale con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescott, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi.

La trama. Alba e Pietro sono una coppia di pensionati che possiede una villa su un’isola (il set era a Villa Gancia a Forio, Ischia). In occasione dei loro 50 anni di matrimonio, organizzano un pranzo a cui partecipano figli, nipoti e altri familiari. Nel pieno dei festeggiamenti ci si mette di mezzo il maltempo e nessuno può lasciare l’isola.

Una convivenza forzata che conduce inevitabilmente al confronto/conflitto tra i vari membri della famiglia. Con toni a volte allegri, a volte drammatici, si riaccendono invidie e antichi dissapori, facendo riemergere paure e questioni mai risolte. «Tutti sono costretti a confrontarsi con i loro demoni - commentò Muccino - senza la possibilità di fuggire, come accade spesso».

Il film si aggiudicò il Nastro d’argento speciale al cast, Premio Nino Manfredi a Claudia Gerini. Nel 2021 uscì A casa tutti bene - La serie, serie televisiva italiana (trasmessa su Saky) composta da 8 episodi e reboot del film.