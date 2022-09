Richard Gere, allievo pilota in «Ufficiale e gentiluomo»

Dramma e romanticismo conditi dal fascino e dalla bravura di Richard Gere rappresentano il segreto del successo di Ufficiale e gentiluomo, iconico film del 1982 diretto da Taylor Hackford. Nel mezzo, un cast di interpreti di prim’ordine, da Debra Winger a David Keith, da Robert Loggia a Louis Gossett Jr., che si aggiudicò l’Oscar come miglior attore non protagonista nella parte del sergente Foley. Un’altra statuetta fu assegnata alla canzone portante della colonna sonora, Up Where We Belong (di Jack Nitzsche e Buffy Sainte-Marie) cantata da Joe Cocker e Jennifer Warnes.

Zack Mayo, un adolescente orfano di madre morta suicida, non si adatta alla disciplina del collegio dove vive raggiunge il padre Byron, sottufficiale della Marina statunitense, uomo problematico, sovente ubriaco e frequentatore. Così Zack decide di rifarsi una vita iscrivendosi al corso per piloti militari di jet. Durante il corso, durissimo perché l’istruttore Foley lo prende di mira anche se a fin di bene, diventerà amico di un ragazzo di estrazione borghese (che però finirà col suicidarsi) e si innamorerà della bella Paula...

ll film fu un enorme successo al botteghino ed ebbe recensioni molto positive da parte della critica, che elogiò in modo particolare la grande interpretazione di Louis Gossett Jr.

Il regista americano Taylor Hackford, marito di Helen Mirren, entrambi premi Oscar, è volto noto nel Salento. La coppia da anni soggiorna nella tenuta di proprietà a Tiggiano.