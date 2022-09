«Attacco al potere» Butler e Freeman nel terzo capitolo

Gerard Butler e Morgan Freeman valgono sempre il costo del biglietto, quando li ammiriamo al cinema, parimenti valgono la serata di fronte alla tv quando i loro film transitano sul piccolo schermo. Stasera alle 21.20 su Italia 1 è la volta di Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen (Angel Has Fallen), pellicola del 2019 diretta da Ric Roman Waugh. Il film, sequel di Attacco al potere 2 del 2016, è il terzo capitolo della saga iniziata nel 2013 con Attacco al potere - Olympus Has Fallen.

I fedeli della saga, così, incontrano di nuovo Allan Trumbull (Freeman), ormai presidente degli Stati Uniti d’America e l’agente del Secret Service Mike Banning, Gerard Butler, nel suo servizio permanente di difesa ai presidenti Usa, viene sottoposto a un addestramento in una struttura militare privata perché deve assumere la carica di direttore del Secret Service in sostituzione del pensionando David Gentry. Tuttavia, Banning, che soffre di forti emicranie e di insonnia, è costretto a visite mediche periodiche per controllare il suo stato di salute. Inoltre ha anche iniziato ad assumere farmaci contro il forte dolore alla schiena. Mentre il Presidente si trova in una gita di pesca fuori porta, dei droni armati attaccano la sua scorta, uccidendo tutti i membri, risparmiando però Banning che riesce miracolosamente a salvare il Presidente da morte certa ma che cade in coma. Indagando sul caso, l’agente dell’Fbi Helen Thompson trova delle prove sostanziali circa la colpevolezza di Banning nello sferrare l’attacco. Di conseguenza, l’agente viene immediatamente arrestato non appena si riprende dopo essere stato ferito. E inizia un’altra avventura carica di colpi di scena. Nel cast anche Nick Nolte (Clay Banning).