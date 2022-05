Boldi-De Sica, tra risate e infiniti colpi di scena tornano «Amici come prima»

La collaudata coppia comica Massimo Boldi-Christian De Sica regalerà questa sera (Canale 5, ore 21,21) risate e buonumore nel film Amici come prima.

La trama della storia vede il direttore di un prestigioso albergo, Cesare Proietti (Christian De Sica), perdere il posto dopo essere stato retrocesso a dipendente della lavanderia dell’hotel. Il protagonista è così costretto a pregrinare per una nuova assunzione che l’età rende difficile da trovare.

In preda allo sconforto, Proietti si presenta alla figlia del nuovo proprietario dell’albergo, Luciana Colombo che è disposta ad ingaggiare e pagare lautamente un badante per il padre, Massimo Colombo (Massimo Boldi), che si finge parpalegico per pigrizia.

Così Proietti-De Sica si presenta a Luciana Colombo e viene assunto, ma sotto pentite spoglie: si è travestito, infatti, da donna e si fa chiamare Lisa Sandrelli. La rutilante trama va verso uno snodo decisivo quando i Colombo (padre e figlia) organizzano una festa per Massimo-Boldi nell’albergo. Festa alla quale prende parte anche la moglie di Cesare proietti, Carla che è una sorta di press-agent per il figlio Matteo che ha inciso un brano e vuole farlo conoscere agli ospiti importanti.

De Sica dovrà sostenere alla festa il doppio ruolo di Cesare Proietti e di Lisa Sandrelli con effetti comici dirompenti fino a quando non viene scoperto.

Alla fine, tra mille colpi di scena, De Sica e Boldi faranno la scelta giusta per tutti e due.