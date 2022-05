Il fascino di Harrison Ford nel remake patinato dell’epico «Sabrina» con Bogart

Una tuffo nel fascino di Harrison Ford protagonista di Sabrina, film di Sydney Pollack del 1995, in onda stasera alle 23 su Twentyseven. Nel cast, Julia Ormond e Greg Kinnear. Film glamour è il remake dell’omonimo e epico film del 1954 di Billy Wilder, con Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden.

La trama. Sabrina è la figlia unica di Tom Fairchild, il fedele autista dei Larrabee di Long Island, titolari d’una grande multinazionale nel settore delle telecomunicazioni. La giovane ha sempre spiato le sontuose feste nel parco della villa dall’alto di un albero, e soprattutto David, il secondogenito, del quale è innamorate. Il destino la porta a Parigi, dove lavora per due anni per Vogue e il fotografo di moda Louis le fa da chaperon. Giunge la notizia che David si sia fidanzato con Elizabeth, la figlia di Patrick Tyson, altro magnate del settore, e per Sabrina è un colpo mortale ai suoi sogni. Nel frattempo, da semplice ragazza, si è trasformata durante il soggiorno parigino in una donna elegante e raffinata. Così, quado torna a casa seduce David, mettendo a repentaglio una fusione da un miliardo di dollari, per salvare la quale interviene il concreto e arido Linus, il figlio maggiore, che con la madre Maud si occupa di tutto. Sabrina un po’ alla volta si interessa a lui, intenerita dalla sua solitudine, na Linus, d’accordo con la madre, vuole condurre Sabrina a Parigi per poi lasciarla con una generosa offerta: un appartamento e una rendita. Intanto David rientra in se stesso e capisce che Elizabeth è la sua donna e l'azienda il suo vero interesse. Mentre Linus vorrebbe interrompere la fusione, David interviene prendendo le redini dell’azienda e mandando il fratello a raggiungere a Parigi Sabrina, avendo capito che Linus ne è innamorato.[red.spett.]