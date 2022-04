Amore, balli e brani di culto nel respiro di «Grease» con Travolta e Newton-John

Grease - Brillantina, con John Travolta e Olivia Newton-John, è considerato uno dei più celebri film di tutti i tempi, oltre che il musical di maggior successo nella storia del cinema tratto dagli Anni 50. Per la gioia dei cultori della storia d’amore di Danny e Sandy, condita da indimenticabili canzoni ed evoluzioni in scena, la trasposizione cinematografica del 1978, diretta da Randal Kleiser, tratta dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, andrà in onda stasera alle 21.10 su La5.

Siamo negli Stati Uniti, Anni ‘50. Durante l’estate, Danny Zuko, il leader dei Thunderbirds (detti T-Birds) una banda di studenti della Rydell High School, incontra Sandy Olsson, una giovane e ingenua ragazza australiana di origine scandinava. I due si innamorano, ma Sandy al finire delle vacanze estive dovrà tornare in Australia: i due ragazzi devono quindi dirsi addio, giurandosi amore eterno. Sandy si iscrive inconsapevolmente alla stessa scuola di Danny e lì conosce un gruppo di studentesse chiamate «Pink Ladies», capitanate dalla leader Betty Rizzo, Frenchy, Marty e Jan, con cui fa amicizia. Sia Danny che Sandy, ignari di essere così vicini, narrano i rispettivi amici della loro storia i versioni diverse intonando la celeberrima Summer Nights. I Thunderbirds hanno una banda nemica, gli Scorpions, con cui si sfidano in una spericolata gara automobilistica tutta da riassaporare. Giunge la festa di fine anno, una nuova Sandy appare allo sbalordito Danny, sulle note di You’re the One That I Want i due capiscono che sono fatti l’uno per l’altra. Super-finale sull’onda di We go together. Buona visione.