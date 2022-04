«Gesù» di Franco Zeffirelli, torna il capolavoro tivù in versione integrale

La vita e i miracoli di Gesù tratti dal Vangelo e da alcuni racconti apocrifi: è la miniserie «Gesù di Nazaret» firmata da Franco Zeffirelli che Rai Cultura propone integralmente in una maratona tv in onda oggi dalle 15.00 su Rai Storia. Tra gli interpreti, Robert Powell, Olivia Hussey, Anne Bancroft, Yorgo Voyagis, James Farentino. Andato in onda su Rai 1 nella primavera del 1977, in coincidenza col periodo di Pasqua, il kolossal fu sceneggiato dallo stesso Franco Zeffirelli, in collaborazione con Suso Cecchi D’Amico, Masolino D’Amico, Anthony Burgess e David Butler.

A seguire, alle 22.10, il lavoro sul set raccontato da Luigi Martelli e Piero Badaloni nel documentario «Diario di un film: Gesù di Nazareth», trasmesso il 19 settembre 1976 Martelli e Badaloni mostrano i dietro le quinte dei due anni di lavorazione, con otto mesi di riprese in Tunisia e in Marocco, 220 attori e mille comparse coinvolte per le scene di massa.

All’epoca, si calcolarono in 400 milioni gli spettatori che avrebbero assistito alle tre ore complessive dello sceneggiato, suddiviso in più puntate. Trasmesso per la prima volta su Rete 1 in 5 puntate, di un'ora circa ciascuna, mandate in onda dal 27 marzo al 24 aprile, ottenne un grande successo di pubblico tanto da essere più volte replicato, specialmente in occasione del Natale o della Pasqua, ma in quattro puntate. Il successo della serie ebbe risonanza internazionale. Negli Stati Uniti TV Guide la definì «la miglior miniserie televisiva di tutti i tempi». Nel 1978, lo sceneggiato approdò nelle sale cinematografiche e fu ridotto alla durata di quattro ore.