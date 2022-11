Vendeva bevande alcoliche ai minori, licenza sospesa ad un bar del Tarantino

MANDURIA - Vendeva bevande alcoliche ai minori di 16 anni, per questo motivo, i poliziotti del commissariato di Manduria hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un bar del posto. Nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, infatti, i colleghi hanno indentificato alcuni minori di 16 anni, intenti a consumare bevande alcoliche acquistate dall'esercizio commerciale in questione, mentre erano seduti ai tavoli esterni dello stesso.

Considerato che la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a minori è divenuto un fenomeno che crea allarme sociale, oltre al fatto che rappresenta una condotta penalmente sanzionabile, il Questore di Taranto Massimo Gambino ha ritenuto di dover intervenire adottando un provvedimento di sospensione di 10 giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del bar di Manduria.

Non solo attività di controllo del territorio, ma anche impegno e vicinanza alle necessità dei cittadini per i colleghi degli Uffici Passaporti della Questura e dei Commissariati Distaccati di Manduria, Grottaglie, di Martina Franca che hanno realizzato sabato scorso l’Open Day Passaporti. Si è trattata di una giornata di apertura straordinaria finalizzata al rilascio immediato del passaporto ove possibile. Le attività correlate all’Open day sono terminate alle ore 21 di sabato scorso e sono state accolte e processate 176 istanze di rilascio, di cui 121 presentate in Questura mentre 56 presso i Commissariati. Al termine della giornata sono stati rilasciati “a vista” 120 passaporti (80 dalla Questura e 40 dai Commissariati).