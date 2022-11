Ex Ilva, da lunedì nello stabilimento siderurgico di Taranto sospese attività di 145 imprese appaltatrici

TARANTO - Acciaierie d’Italia ha reso noto alle organizzazioni sindacali che da lunedì prossimo nello stabilimento siderurgico di Taranto sono sospese le attività di 145 imprese appaltatrici. Lo riferiscono il segretario nazionale Fim Cisl, Valerio D’Alò, e il segretario generale aggiunto della Fim Cisl Taranto-Brindisi, Biagio Prisciano, aggiungendo che «la sospensione è a tempo indeterminato» e che «si tratta di un gesto gravissimo che mette a rischio centinaia di posti di lavoro. La ricaduta occupazionale sarà massiccia».

«Se Acciaierie d’Italia e l'amministratore delegato Lucia Morselli - osservano i due sindacalisti - pensano di utilizzare questa situazione per premere sul governo e cercare di ottenere le risorse del miliardo di euro del Decreto Aiuti, hanno sbagliato i conti e vedranno l’opposizione del sindacato. E’ davvero singolare che questa stretta dell’azienda arrivi a poche ore dall’incontro che lunedì Fim, Fiom e Uilm avranno a Taranto con i parlamentari sulla situazione dell’ex Ilva».

Nella lettera inviata alle aziende dell’appalto, Acciaierie d’Italia parla di «sopraggiunte e superiori circostanze» che "inducono a comunicarvi, con particolare rammarico, la necessità di sospendere le attività oggetto degli ordini nella rispettiva interezza». La società sollecita le ditte dell’appalto a liberare i cantieri «entro lunedì 14 novembre», precisando «che, decorso tale termine, sarà inibito ogni accesso in stabilimento" "Confermiamo l’interesse alla prosecuzione delle attività e delle opere appaltate - spiega infine Acciaierie - e a tale riguardo sarà nostra cura comunicarvi ogni utile aggiornamento non appena possibile».

LE REAZIONI

«Un’altra tegola colpisce il sistema produttivo di Taranto» e «mette a rischio centinaia di posti di lavoro e rende più debole un sistema già in grave difficoltà». Lo dichiara il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD) commentando la decisione di Acciaierie d’Italia, comunicata alle organizzazioni sindacali, di sospendere i rapporti con 145 aziende dell’appalto a partire da lunedì 14 novembre. «Le aziende locali e le nostre maestranze - aggiunge Di Gregorio - hanno garantito il funzionamento di un complesso industriale obsoleto che ha bisogno di interventi urgenti e radicali. Le imprese e i lavoratori hanno sopportato ritardi di mesi, talvolta di anni, nel pagamento di prestazioni e forniture regolarmente erogate. Per questo, il provvedimento di Acciaierie d’Italia appare grave». La vicenda «è il chiaro segnale - conclude - di relazioni ormai azzerate tra l’azienda e la comunità che la ospita. Ma Taranto non può essere trattata così. L’intera questione dell’ex Ilva va urgentemente affrontata dal nuovo Governo». Per il consigliere regionale del Pd Michele Mazzarano «questo è il colpo mortale per aziende e lavoratori dell’appalto già gravemente feriti. L’altissimo numero di unità lavorative in ballo non può che far pensare ad un subdola ed inaccettabile forma di ricatto verso il Governo. Condivido pertanto la preoccupazione delle organizzazioni sindacali e auspico la creazione di un fronte comune tra politica e sindacato in difesa del lavoro e dell’intera comunità».

«Se la comunicazione giunta questa mattina da Acciaierie d’Italia alle parti sindacali fosse confermata, costituirebbe un atto gravissimo che metterebbe a rischio un intero settore economico e centinaia di lavoratori». Lo afferma il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, in merito alla decisione dell’azienda di sospendere da lunedì prossimo nello stabilimento siderurgico di Taranto le attività di 145 imprese appaltatrici. «Proprio questa settimana - osserva Turco - il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento al Decreto Aiuti ter al fine di destinare il miliardo di euro stanziato dal governo Draghi, a tutela di ambiente, salute, lavoro e imprese dell’indotto. Proposta, purtroppo, bocciata dal governo Meloni e non sostenuta dall’opposizione da Azione, Italia Viva, Sinistra Italiana e Verdi». "Senza una precisa destinazione di queste ingenti risorse - insiste il senatore - si rischia l’ennesimo spreco di denaro pubblico. Chiediamo chiarezza e garanzie al governo Meloni sul futuro dell’impianto siderurgico» e «vorremmo vedere sbloccati i pagamenti in favore delle imprese dell’indotto, che vantano crediti per oltre 100 milioni di euro».

«Un simile modus operandi va efficacemente contrastato e, mai come in questo momento, il Governo è chiamato, a chiarire la sua posizione in merito, mettendo al primo posto il rispetto di una comunità che ha già sacrificato tanto in termini di vivibilità, e ancora prima di salute e ambiente». Così il deputato del Pd Ubaldo Pagano in merito alla sospensione dell’attività di 145 aziende dell’appalto comunicata da Acciaierie d’Italia alle organizzazioni sindacali. «Strano, a voler usare un eufemismo, che - aggiunge - una simile comunicazione arrivi quasi alla vigilia dell’incontro che, come parlamentari jonici, avremo con i sindacati di categoria. Come va letta questa decisione se non come un tentativo di utilizzare la minaccia occupazionale come arma per ottenere ancora risorse dal Governo?». "Certo è - conclude Pagano - che le ripercussioni sul piano occupazionale sono tutt'altro che irrilevanti. Si parla di non meno di 2.000 lavoratori».