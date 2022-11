«Mercatino» dell'hashish allestito in macchina: arrestato 22enne tarantino

TARANTO - Nel tardo pomeriggio di ieri la polizia di Taranto, percorrendo via Galera Montefusco, ha notato quattro giovani che, alla vista dell’auto, hanno cambiato repentinamente direzione, cercando di darsi alla fuga in quattro direzioni diverse.

Dopo alcuni minuti, uno di questi è stato rintracciato in una via limitrofa mentre, con fare estremamente nervoso, sostava davanti ad una Fiat Punto, dalla quale fuoriusciva un intenso odore, tipico dell’hashish.

Nell’abitacolo della Fiat gli agenti, infatti, hanno trovato un vero e proprio market di stupefacente, con pesi, qualità, tipologie differenti e prezzi di ogni singola dose. In casa il giovane, un tarantino di 22 anni, aveva nascosto nell’anta dell’armadio della camera da letto, altre dosi sempre della stessa sostanza ed un bilancino di precisone perfettamente funzionante.

È stato tratto in arresto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’hashish, per un peso complessivo di circa 170 grammi e la somma di 480 euro recuperata sulla Fiat Punto, sono stati posti sotto sequestro.