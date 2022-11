Skyspeed Race: a Castellaneta vincono Giacomotti e De Giuli

TARANTO - Roberto Giacomotti (Pegaruno Asd) per la categoria maschile e Margherita De Giuli (Climb runnerd asd) per quella femminile hanno conquistato il podio più alto del campionato italiano di Skyspeed race, la disciplina nata in alta montagna che per il secondo anno consecutivo si è svolta a Castellaneta, nel Tarantino. Un evento organizzato da «La fabrica di Corsa» nell’ambito dei progetti Ges della regione Puglia. Il 23enne piemontese, promessa della nazionale italiana, Roberto Giacomotti, ha scalato i 350 gradoni del terreno di gara in 3'29» cancellando di fatto l’ottimo piazzamento di 4'26» del salentino Riccardo Bigazzi dello scorso anno. Secondo classificato, il favorito vicecampione del mondo di Vertical Marcello Ugazio (Sport Project VCO) che ha chiuso la gara in 3'39, seguito da Simone Fiorone ( Sky Running Adventure 3'54"). Prima tra le donne Margherita De Giuli, che con un tempo di 5' si è aggiudicata il titolo di campionessa d’Italia. Vice campionessa Angelica Bernardi ( Climb runner Asd) con i suoi 5'14» seguita da Cristina Germozzi (Pegaruno asd 5'32").

Soddisfatto Roberto Mattioli commissario tecnico e vicepresidente nazionale Fisky che ha accompagnato personalmente in Puglia 20 atleti di cui 5 donne. «Abbiamo chiuso - ha detto - in bellezza, dopo aver vinto il campionato del mondo a settembre in Spagna, oggi il campionato italiano. Questa era l’ultima gara prevista nel nostro calendario, per noi è stato un piacere venire a Castellaneta, partecipare ad una gara ben organizzata».