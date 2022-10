TARANTO - Il Comandante Interregionale dei Carabinieri «Ogaden» di Napoli, Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, da cui dipendono i reparti dell’organizzazione territoriale dell’Arma della Campania, della Puglia, della Basilicata, dell’Abruzzo e del Molise, ha visitato il Comando provinciale di Taranto dei Carabinieri.



Il generale ha incontrato i familiari delle Medaglie d’Oro al Valor Militare, Maggiore Ugo De Carolis, Maresciallo Maggiore Ettore D’Amore, Appuntato Antonio Chionna, e delle Medaglie d’Oro al Valor Civile Capitano Emanuele Basile e Carabiniere Angelo Spagnulo, evidenziando, è detto in una nota del comando provinciale di Taranto «quanto il ricordo costante dell’estremo sacrificio dei Caduti dell’Arma nell’adempimento del dovere, costituisca esempio sempre attuale per tutti i carabinieri che operano per garantire la sicurezza delle comunità».

L’alto Ufficiale, accolto nella caserma «Ugo De Carolis» dal colonnello Gaspare Giardelli, comandante provinciale, ha salutato una rappresentanza delle donne e degli uomini dell’Arma ionica, «ringraziandoli per il grande impegno profuso sul territorio, teso al contrasto alle varie forme di criminalità comune ed organizzata».

Il generale Rispoli ha, quindi, incontrato il Prefetto di Taranto Demetrio Martino e il Procuratore della Repubblica Eugenia Pontassuglia, con i quali si è soffermato sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica e delle attività di polizia giudiziaria. Infine, il comandante ha visitato la Stazione Carabinieri «San Cataldo», ritenuta "fondamentale presidio di legalità e simbolo dello Stato nel cuore della città vecchia di Taranto».