Castellaneta, arriva il commissario: sindaco Di Pippa sfiduciato

CASTELLANETA - E' durato poco più di 100 giorni il mandato di sindaco per Gianni Di Pippa (Pd), eletto primo cittadino di Castellaneta nello scorso giugno dopo il ballottaggio vinto contro Alfredino Cellamare (centrodestra). A sfiduciare Di Pippa sono stati 11 consiglieri comunali (sui 16 complessivi) che in una lettera inviata al prefetto di Taranto Demetrio Martino hanno rassegnato le dimissioni dalla carica, avviando così il procedimento che porterà alla nomina di un commissario prefettizio e a nuove elezioni nella prossima primavera. Di Pippa era stato eletto pur non avendo la maggioranza dei consiglieri, assegnata al centrodestra che al primo turno aveva ottenuto la maggioranza dei suffragi: si era verificata, cioè, la cosiddetta "anatra zoppa". Dopo una iniziale convivenza, i rapporti tra le parti si sono deteriorati, sino all'inevitabile epilogo.