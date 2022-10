Martina, le simulazioni della Protezione civile infiammano la città

MARTINA - Un incendio in un condominio in via Cesare Pavese, famiglie evacuate dagli appartamenti e soccorritori impegnati a intervenire su numerosi feriti. Uno scenario di emergenza abbastanza drammatico, ma per fortuna è solo una simulazione organizzata da volontari e soccorritori, nell’ambito delle iniziative per la Settimana nazionale della Protezione civile.

Domenica pomeriggio la Croce Rossa Italiana Comitato di Martina Franca, il Motoclub San Martino, l’Associazione Nazionale Carabinieri Protezione Civile Martina Franca, e la Pubblica Assistenza AR27 Sermartina avevano previsto una serie di scenari di intervento. Tecnicamente si chiamano simulazioni, servono a testare la prontezza di intervento di fronte a calamità, eventi e imprevisti che possono verificarsi in qualsiasi momento. Oltre all’incendio in condominio, altre simulazioni legate alla presenza del fuoco, poi anche un incidente stradale e il recupero di un uomo rimasto incastrato in una cavità carsica nel sottosuolo. È stata l’occasione per mettere in pratica quanto i volontari hanno appreso durante le attività di formazione in aula, ma anche un fondamentale momento di lavoro comunitario, che ha messo insieme le diverse realtà associative che operano nel campo della Protezione civile. La gestione delle emergenze consiste nell’insieme delle misure e degli interventi finalizzati ad assicurare soccorso e assistenza alle persone e agli animali colpiti da eventi calamitosi, la riduzione dell’impatto dell’evento e le attività di informazione alla popolazione. Sono i compiti della Protezione civile che, in taluni casi, si avvale dei volontari delle varie associazioni riconosciute, per la fornitura di particolari servizi a presidio del territorio.

È stato un fine settimana ricco di manifestazioni, con la seconda edizione di “Uniti nel Soccorso”, che ha previsto una serie di interventi informativi e attività in piazza XX Settembre, con la mostra di mezzi e attrezzature, e dimostrazioni di primo soccorso e antincendio.

Tutte queste iniziative erano inserite nella settimana della Protezione Civile Nazionale e nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 promosso da ASVIS, con il patrocinio del Comune di Martina Franca, con la collaborazione di forze dell’ordine e “Cnsas” Soccorso Alpino e Speleologico.