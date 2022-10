TARANTO - A causa delle abbondanti piogge del pomeriggio a Taranto, la Polizia Locale ha chiuso al traffico il sottopasso di via Ancona. Una nota di Palazzo di Città spiega che «la decisione si è resa necessaria per evitare che il temporaneo allagamento potesse creare difficoltà agli automobilisti in transito e alla viabilità generale. Non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno, il tratto sarà riaperto al traffico».

Agli automobilisti «si consiglia di prestare comunque massima attenzione in tutti i tratti potenzialmente soggetti ad allagamento: il personale della Polizia Locale sta monitorando la situazione, in particolare tutti i sottopassi della rete urbana».

Disagi anche a Bari

La copiosa pioggia che si è abbattuta in queste ore su Bari ha generato non pochi disagi per la circolazione. Chiuso il sottovia La Rotella (vicinanze METRO) per allagamenti. Nessuna emergenza in atto al momento. La polizia locale è sul posto. (Foto Donato Fasano)